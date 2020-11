Over klussende mannen en coronaseks: dit doet corona met jullie relatie

Acht maanden zitten we al met zijn allen op elkaars lip. Ik bedoel: u thuis met de uwen, ik met de mijnen. Dat dat iets doet met je relatie is geen hogere wiskunde. Ik vroeg u van de week dat eens met ons te delen. Dat deed u weer in groten getale. Mijn conclusie is dat er her en der flink aan de rolpatronen is getrokken. Het verbaast niet dat, zoals een aantal briefschrijvers zegt, de stoom soms uit uw oren kwam. Maar de meesten van ons zijn er wel uitgekomen. En fijn, de liefde is her en der zelfs verdiept. Hopen dat we dat volhouden tot Rutte het land weer vrijgeeft.

— Frank Poorthuis