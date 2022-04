Overbuurman ziet woning in elkaar storten: ‘Ik hoorde geschreeuw onder het puin’

Hij is zichtbaar aangedaan en kijkt verdwaasd voor zich uit. Amper twee uur, nadat de woning van zijn overburen na een gasexplosie in elkaar stortte, kan hij nog amper bevatten wat er gebeurd is. De Oldenzaler wil niet met naam genoemd worden.



„Het is allemaal nog te vers. Ik weet niet goed hoe ik met mijn emoties moet omgaan”, zegt hij met trillende stem.



Samen met zijn zoon zit hij op een bankje in de kantine van hockeyclub Bully. Daar is maandagochtend na het incident een plek ingericht waar omstanders en betrokkenen hun verhaal kwijt kunnen en slachtofferhulp krijgen aangeboden. De overbuurman is een van de eersten, die van dat aanbod gebruik maakt.