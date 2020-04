‘Overheid moet IS-vrouwen en kinderen niet naar Nederland halen’

Voor het eerst minder oversterf­te: nog wel 1700 sterfgeval­len méér dan verwacht

12:06 Voor het eerst sinds de coronauitbraak zijn de sterftecijfers gedaald. Ook in verpleeghuizen is het voor het eerst sinds een aantal weken afgenomen. Waar vorige week en de week daarvoor ongeveer tweeduizend sterfgevallen meer werden gemeld dan verwacht, is het aantal sterfgevallen nu ongeveer 1700 hoger dan verwacht. Daarmee was de sterfte in de week van 9 april tot en met 15 april in Nederland ‘sterk verhoogd’.