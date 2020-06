‘Overheid overweegt staatssteun aan Hema’

Dat bevestigen meerdere bronnen tegenover het FD . ,,Den Haag houdt de situatie rond Hema al maanden scherp in de gaten omdat het een grote werkgever is", zegt een betrokkene op voorwaarde van anonimiteit. Hema heeft in Nederland 9500 mensen in dienst en telt 550 filialen verspreid over het land. Ook de leefbaarheid van de binnensteden speelt mee.

De groep schuldeisers - het gaat voornamelijk om professionele beleggers - legden hun plan eind mei voor aan de Hema-directie. Het bedrijf bevestigde toen in gesprek te zijn met de schuldeisers. ,,Deze gesprekken passen in onze plannen om te komen tot een gezonder schuldniveau. Op die manier zullen we nog beter in staat zijn om te kunnen investeren in het bedrijf en in verdere groei’’, liet een woordvoerster weten aan deze site. Over de inhoud van de lopende gesprekken doet Hema geen mededelingen. Boekhoorn zelf wilde niet reageren.