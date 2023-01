Overheidsgebouw beschoten in Den Haag, meerdere kogelinslagen aangetroffen

Politie grijpt in bij uitverkoop meubelboulevard: ‘Het was vechten en haren trekken’

Woordvoerders van zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn op de hoogte van de berichtgeving, maar verwijzen voor een reactie door naar de politie, die het onderzoek naar de beschieting leidt. Het gebouw is vanaf de kant van de Ammunitiehaven beschoten, maar de ingang van het gebouw is gevestigd aan de Schedeldoekshaven.

Wie de melding van de kogelinslagen deed, kon een woordvoerder van de politie maandagavond nog niet zeggen. ,,Dat is nog onderdeel van het onderzoek.” De politie vermoedt dat het gebouw tussen vrijdagavond 30 december 22.00 uur en maandagochtend 2 januari 07.00 uur is beschoten.

Gebouw beschadigd

Het gebouw is beschadigd door de kogelinslagen. Er raakte niemand gewond. De politie kan niks zeggen over een eventueel motief van de beschieting en of het pand bewust gekozen was. Wie dit weekend iets opvallends heeft gezien in de omgeving van de Schedeldoekshaven of meer informatie denkt te hebben, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.