Overijssel en Gelderland na troonrede: ‘Steun mkb-ondernemers die lijden onder torenhoge energierekening’

In de miljoenennota worden miljarden uitgetrokken om de gevolgen van de explosief gestegen energiekosten te dempen. Vanaf 1 november geldt een prijsplafond, waardoor een gemiddeld gezin niet meer dan 290 euro per maand betaalt. Op jaarbasis scheelt dat 2.000 euro, becijfert het ministerie van Financiën.

Duidelijkheid

Ondernemers krijgen vooralsnog geen steun , tot zorg van beide provincies. ,,We rekenen erop dat het kabinet hieraan werkt”, aldus Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum. Ondernemers die veel gas gebruiken, zoals bakkers, slagers en tuinders , luiden de noodklok. Hun energierekeningen zijn vijf tot tien keer hoger dan een jaar geleden, waardoor zij vrezen voor hun bestaan.

Op lange termijn wil de regering mkb’ers helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf, zoals het vervangen van gasovens door elektrische exemplaren. Positief, aldus Van Hijum. ,,We hopen dat op korte termijn duidelijk wordt hoe deze regeling landt bij deze bedrijven, want dat is nog volstrekt onduidelijk.”