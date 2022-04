Overlastpleger mag in huis blijven zitten door stakende agenten: 'Dat dit kán in een rechtsstaat'

woningcorporaties boosWoningcorporaties zijn gefrustreerd omdat diverse huisuitzettingen en ontruimingen de afgelopen weken niet door konden gaan als gevolg van de politieacties. De branchevereniging voor deurwaarders kijkt de situatie met lede ogen aan. ,,Het is heel vreemd dat zoiets gewoon kan in een rechtsstaat”, verzucht directeur Karen Weisfelt.

De politie gaat sinds twee maanden niet meer mee met deurwaarders tijdens huisbezoeken. De vier grote vakbonden hebben hun leden daartoe opgeroepen in het kader van de politieacties voor een beter cao. Woningcorporaties raken de dupe van de acties, omdat de politie volgens de wet gerechtsdeurwaarders moet assisteren.

Gebeurt dit niet, dan kan een ontruiming of beslaglegging simpelweg niet doorgaan. Dit is in de afgelopen weken al tientallen keren gebeurd, blijkt uit een rondgang door deze site. In de meeste gevallen gaat het om een betalingsachterstand, maar soms is er ook sprake van een notoire overlastpleger of van iemand die van drugsbezit verdacht wordt. Door de bewoner in kwestie te laten zitten komt de veiligheid en het gevoel van veiligheid van omwonenden in het gedrang, vrezen woningcorporaties.

Einde niet in zicht

Deurwaarders hebben alle begrip voor de politieacties, maar vinden tegelijkertijd dat dit eigenlijk niet kan. ,,Het kan gewoon niet zo zijn dat een gerechtelijk vonnis van een rechter niet uitgevoerd kan worden. Zeker in een land als Nederland, waar de rechtsstaat hoog in het vaandel staat”, zegt directeur Karen Weisfelt van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). ,,De bonden gaan voorlopig door met demonstreren, waardoor het einde nog lang niet in zicht is. Dat is zorgelijk voor zowel onze deurwaarders als de woningcorporaties.”

Bij Woonstad Rotterdam zijn de afgelopen weken vijf ontruimingen niet doorgegaan: drie vanwege een betalingsachterstand, één vanwege woonfraude en één vanwege aanhoudende overlast. Dit leidt tot meer huurachterstanden en meer overlast, zegt woordvoerder Eric Smulders. Bij Vestia gaat het om zeven ontruimingen: vijf vanwege een betalingsachterstand en twee vanwege (drugs)overlast. Dit leidt niet alleen tot problemen voor omwonenden, maar ook voor woningzoekenden. ,,De woningen zijn langer niet beschikbaar voor woningzoekenden op een heel krappe woningmarkt, omdat we deze niet kunnen verhuren”, baalt een woordvoerder.

‘Zeker vervelend’

De woningcorporaties benadrukken dat zij het middel ontruiming liever niet inzetten. Bij geldschulden wordt er altijd gezocht naar duurzame oplossingen en is er veelvuldig contact met schuldhulpverlenende instanties. ,,We voeren een ’sociaal incasso beleid’. Hierbij is het uitgangspunt om altijd in contact te komen met de huurder en alleen in het uiterste geval tot ontruiming over te gaan”, meldt Vestia.

Bij overlast, fraude en onrechtmatigheden zitten de woningcorporaties anders in de wedstrijd. ,,Maar ook hier wordt eerst naar oplossingen gezocht samen met de huurder en bijvoorbeeld zorgpartijen”, zegt Kim Farber van de Haagse woningcorporatie Staedion. ,,Als er uiteindelijk bij overlast of fraude wel wordt overgegaan tot ontruiming, dan is de politie-staking voor ons zeker vervelend. Een geplande ontruiming kan nu niet doorgaan en dit heeft bij een ontruiming door overlast veel invloed op de leefomgeving en het woongenot van de buren en omwonenden. Of iemand zit ten onrechte in een huurwoning van ons en de staking zorgt ervoor dat wij de woning niet kunnen ontruimen. Zo komt de woning niet vrij voor iemand die er wel recht op heeft.”

Reactie politie

De politievakbonden bevestigen dat er onrust ontstaat bij deurwaarders en wooncorporaties. ,,Partijen worden door de acties van de bonden gedwongen hun werkzaamheden op een andere manier in te richten, in plaats van ze op het bordje van politiemensen te leggen”, zeggen ze. In het geval van de deurwaarders zijn ze zich echter van geen kwaad bewust.

,,Deurwaarders en woningcoöperaties klagen dat deurwaarders niet bijgestaan worden door de politie. Juridisch is dit in eerste aanleg een taak van de burgemeester, niet van de politie. Dat burgemeesters dit massaal weigeren is bijzonder”, zegt Maarten Brink, coördinator van de politieacties. De politiebonden verwijzen de deurwaarders consequent door naar de burgemeesters. ,,Maar die komen in zijn algemeenheid nooit opdagen”, zegt de branchevereniging.

Staking rond deurwaarders Het actiemiddel van de politie is in het verleden vaker bij cao-acties ingezet en daarmee omstreden. In 2015 probeerden deurwaarders via de rechter nog een stokje voor de actie te steken, die volgens hen disproportioneel zou zijn. Zonder agenten kunnen gerechtsdeurwaarders immers hun werk niet goed meer doen, zo zijn ze niet gemachtigd om zelf deuren te openen. De rechter oordeelde inderdaad dat de actie ‘aanzienlijke schade kan veroorzaken en inbreuk maakt op rechten van fundamentele aard’, maar stelde ook dat er ‘op dit moment maatschappelijk bezien geen dringende noodzaak bestaat’ om het recht om te staken te beperken. De actie mocht daarom doorgaan.

