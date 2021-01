Overleden man gevonden bij B&B in Brabant, mogelijk door misdrijf om leven gekomen

In een woning op het terrein van bed and breakfast In Den Boogert aan de Oude Boomgaard in Boxtel is zaterdagmiddag rond 16.00 een overleden man gevonden. De man is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie.