Overlijden van gezin met twee kinderen komt hard aan: ‘Onbeschrijflijk verdriet’

Ontslagen en 800 miljoen euro verlies: nieuwe tanktermi­nal is al vóór de opening failliet

Tientallen ontslagen en ruzie over een schade van 800 miljoen euro. Nog voor de opening is de HES Hartel Tank Terminal op de Rotterdamse Maasvlakte failliet. Hoe kon dit gebeuren? Tegenslag bij de bouw is het officiële verhaal, maar vakbond FNV zet vraagtekens bij de rol van oliereus BP.