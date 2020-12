Overval op Albert Heijn in Geldermalsen: politieheli ingezet

GELDERMALSEN - Een Albert Heijn-winkel in Geldermalsen is vanavond rond 19.00 uur overvallen. Of de dader(s) gewapend waren en of er iets is buitgemaakt, is kort na de overval op de zaak aan Achter ’t Veer nog niet duidelijk.