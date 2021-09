Overvaller hield kind van PSV'er Zahavi onder schot: 'Please, don't hurt my kids’

Bij de overval op het gezin van PSV’er Eran Zahavi is een van de jonge kinderen van de profvoetballer onder schot gehouden. Dat gebeurde in het bijzijn van de moeder, die de overvallers smeekte haar kinderen niets aan te doen. ,,Het gezin zal zich nooit meer zo veilig voelen als vroeger, dat hebben die overvallers op hun geweten”, aldus een politiewoordvoerder.

In het programma Opsporing Verzocht werden gisteravond beelden getoond van de twee vermoedelijke daders van de geruchtmakende overval in mei. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de twee op de fiets naar het huis in Amsterdam rijden en na de overval ook op de fiets vluchten. Ook zijn er compositietekeningen van de mannen gemaakt.

Traumatisch

Op zondagmiddag 9 mei werden Zahavi’s vrouw en vier jonge kinderen overvallen in hun huis aan de Arenborg in Buitenveldert. Daarbij werden zij vastgebonden en kregen ze tape op hun mond. De vrouw werd ook bedreigd met een vuurwapen. ,,Toen ik de deur open deed, duwde de eerste dader mij meteen naar binnen, tegen de muur aan. Achter hem kwam een andere jongen met een vuurwapen”, verklaarde de moeder tegenover de politie.

Tijdens de overval ging de tweede overvaller de trap op, op zoek naar waardevolle sieraden. ,,Omdat mijn kinderen boven waren riep ik naar hem: Please, my kids are upstairs. Dont hurt my kids.” De man ging desondanks toch naar boven en hield een van de kinderen onder schot, vertelde de politie gisteravond. De overvallers bedreigden en sloegen de moeder en knipten wat van haar haar af.

,,Iedereen kan zich voorstellen dat dit ontzettend traumatisch is geweest. Gelukkig heeft het gezin veel steun gehad van ploeggenoten, de club en eigenlijk vanuit het hele land. Dat neemt niet weg dat zo’n overval een enorme impact heeft. Het gezin wordt nu permanent beveiligd.”

Volledig scherm Eran Zahavi arriveert in mei bij zijn woning, kort na de overval. © ANP

De twee overvallers gingen er met verschillende persoonlijke eigendommen en contant geld vandoor. Ook drie Rolex-horloges namen ze mee, waaronder een Oyster Perpetual met ijsblauwe wijzerplaat. Verder namen ze verschillende aankoop- en garantiebewijzen mee, vermoedelijk met het idee om doorverkoop makkelijker te maken.

De overvallers wisten naar binnen te komen doordat een van hen zich voordeed als postbezorger. Deze man droeg een polo met het TNT-logo. Eran Zahavi was op het moment van de overval met PSV in Tilburg, voor de uitwedstrijd tegen Willem II. De Israëlische spits ging, nadat hij het nieuws hoorde, direct terug naar Amsterdam naar zijn vrouw en kinderen. ,,Dat is verschrikkelijk om mee te maken. We wensen Eran en zijn familie heel veel sterkte”, reageerde de aanvoerder van de Eindhovenaren, Denzel Dumfries, na de wedstrijd.

Reactie Zahavi

Zahavi noemde de overval op zijn gezin een ‘zeer onplezierige gebeurtenis’ die ‘veel verder gaat dan een normale inbraak en diefstal’, schreef de Israëlische voetballer in het Hebreeuws op Instagram. ,,Dank allen voor de bezorgdheid en liefde, we vragen iedereen om de situatie te begrijpen en onze privacy te respecteren, zodat we alles kunnen verwerken.”