Overvallers zetten zijn 11-jarige zoontje pistool op zijn hoofd, dus smeekt snackbarhouder wéér om camera's

Nathan vocht voor zijn plek bij de politie: ‘Ze zeiden dat ze zo'n ‘manwijf’ als ik niet wilden’

Politieman Nathan Sebes (51) werd geboren als vrouw in een verkeerd lichaam. Daar konden sommige van zijn collega’s bij de politie in het begin niet even goed mee omgaan. ,,Ze noemden me prinsesje.”

15 oktober