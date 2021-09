Oververhitting huizenmarkt gaat door: sterkste prijsstijging in 21 jaar

Update 1,1 miljoen Kopen zonder kij­ken-kij­kers zien hoe Lumanda twijfelt Urk te verruilen voor onprettig huis in Almere

21 september Het is tijd om te gaan. Dat waren de woorden van Lumanda en Marloes gisteravond in Kopen zonder kijken, zo zagen 1,1 miljoen mensen. Het stel klapte zowat uit hun huis op Urk, maar een woning vinden bleek niet zo makkelijk te zijn. En toen er dan eindelijk een paleisje in Almere gevonden was voor de dames, sloeg de paniek bij Urker Lumanda toe. ,,Ik voel me niet thuis”, constateerde ze.