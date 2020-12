Overzicht: dit zijn de coronamaatregelen die de komende tijd blijven gelden

Premier Rutte en zorgminister De Jonge verkondigden vanavond een sombere boodschap. In ieder geval tot half januari gelden de coronamaatregelen zoals we die de afgelopen tijd kenden. Máár dan moeten de mensen zich wel aan die regels houden, want ‘als de besmettingscijfers blijven stijgen sluit ik zelfs strengere maatregelen vóór kerst niet uit ’, aldus de minister-president. Hieronder geven we nog eens een overzicht van de maatregelen die gelden in de huidige, gedeeltelijke lockdown.

Het betekent dat er thuis nog steeds maximaal drie personen per dag op bezoek kunnen komen, ook tijdens de kerstdagen. De horeca blijft gesloten. Volwassenen sporten alleen op anderhalve meter afstand. Er geldt ook een dringend advies om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. En reizen naar het buitenland worden ontraden, tenzij zij strikt noodzakelijk zijn.

Groepen:

-Thuis ontvangt u maximaal drie personen per dag. U ontvangt maximaal één groep mensen per dag. Dit geldt ook voor de komende feestdagen.

-Buitenshuis mag u met maximaal vier personen van verschillende huishoudens samen een groep vormen.

-In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

Poll Ga jij je houden aan het maximale aantal van 3 gasten met kerst? Ja, natuurlijk

Daar moet ik nog over nadenken

Nee, zeker niet

Het dagelijks leven:

-Reis zo min mogelijk.

-Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

-Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het ov.

-In het voorgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Horeca:

-Alle eet- en drinkgelegenheden blijven gesloten. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn:

-Hotels voor hotelgasten die er overnachten, uitvaartcentra, luchthavens voorbij de security check, bedrijfskantines, eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten, eet- en drinkgelegenheden bij locaties voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.

-Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met de horecafunctie.

Volledig scherm Gesloten horecagelegenheden aan het Rembrandtplein in Amsterdam. © ANP

Detailhandel:

-Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 uur.

-Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen mogen wel later openblijven.

-Tussen 20.00 en 07.00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.

-Het is niet toegestaan om tussen 20.00 en 07.00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.

-In de detailhandel blijft strikte naleving van de protocollen belangrijk. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Evenementen:

-Evenementen zijn verboden, met uitzondering van: warenmarkten (de gewone weekmarkten), beurzen en congressen, bioscopen, theaters, concertzalen, musea, etc., wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie van het voetbal en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestatie.

-Bij dierenparken, musea, bibliotheken en andere doorstroomlocaties geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Dit geldt niet voor detailhandel en warenmarkten (de gewone weekmarkten).

-Verbod op zingen in groepsverband, met uitzondering van: professionele zangers, kinderen tot en met 12 jaar, zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging, zingen als onderdeel van een demonstratie.

-Bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.

-Er komt in januari een proef met theatervoorstellingen voor meer publiek. Uit het experiment moet blijken wat ervoor nodig is dit soort gebeurtenissen door te laten gaan, of er meer kan als er getest wordt en wat in de praktijk haalbaar en verantwoord is.

-Er komt extra geld voor jongeren ‘met een plan’ voor speciale activiteiten, zoals een theatervoorstelling of het maken van een film. In totaal stelt het kabinet daarvoor 58,5 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden. De activiteiten worden voor en door jongeren georganiseerd.

Volledig scherm Bij dierenparken, musea, bibliotheken en andere doorstroomlocaties geldt nog steeds dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak © BSR Agency

Sport:

-Sporten is beperkt mogelijk.

-Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Wel gaat het OMT onderzoeken of de leeftijdsgrens bij trainingen voor teamsporten opgerekt kan worden naar 27 jaar. Nu is dat 18 jaar.

-Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen.

-Wedstrijden zijn niet toegestaan.

-Uitgezonderd zijn: topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal), voetballers (inclusief overig personeel in ‘bubbel’) van de Eredivisie en Eerste divisie, voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).

-Vanaf 17 december mogen topsporters in de topsportcompetities weer trainen en wedstrijden spelen. Voor hen is de nationale competitie belangrijk om aansluiting te houden bij de internationale top. Tijdens het sporten geldt de afstandsmaatregel niet en zij mogen in dit uitzonderlijke geval ook met meer dan vier personen sporten en met meer dan 30 personen in één ruimte zijn.

-Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

-Geen publiek bij sport.

-Er wordt in januari gekeken naar het toelaten van grotere groepen supporters bij lokale voetbalwedstrijden. Uit het experiment moet blijken wat ervoor nodig is dit soort gebeurtenissen door te laten gaan, of er meer kan als er getest wordt en wat in de praktijk haalbaar en verantwoord is.

Reizen:

-Voor reizen in Nederland geldt: reis zo min mogelijk.

-Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.

-Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

-Voor reizen naar het buitenland geldt:

-Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot half januari, tenzij strikt noodzakelijk. Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen.

-Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl.

-Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuisquarantaine.

