Pa brak de auto open, kind stond op de uitkijk: het verbijsterende verhaal over een inbrekersfamilie

VideoAfgelopen zomer, eind juli. De vakantie is een paar weken bezig, Zeeland is vol, en het begint de politie op Walcheren op te vallen: er zijn deze zomer wel érg veel inbraken in auto's en campers. Daarbij is de werkwijze steeds hetzelfde. De politie vermoedt een verband.

Een paar weken hebben de rechercheurs nodig. Dan, op 16 augustus, houden ze bij Aagtekerke een camper aan die met een valse kentekenplaat rondrijdt. Er zit een complete Roma-familie in, afkomstig uit - naar later blijkt - Montenegro. Ook in de camper: spullen die eerder nog in de getroffen auto's lagen. Het is meteen duidelijk: de politie heeft beet.

Kinderen

Al snel kunnen de dieven gelinkt worden aan zeker 160 auto-inbraken in een maand tijd, verspreid van de Zeeuwse-Vlaamse kust tot op Goeree. Zo'n aantal, dat is nogal wat. En dat het zo gestructureerd en wekenlang bijna dagelijks gebeurde, is zeker bijzonder. Maar verreweg het meest opzienbarend en triest aan de zaak is de gedwongen rol van de kinderen.

Het gezin bestaat uit een echtpaar (43 en 41), vijf jongeren (drie meiden en twee jongens van 20, 18, 17, 15 en 11 jaar) en een baby. Wat de precieze familie-verhoudingen zijn, zoekt de politie nog uit. De kinderen zouden allemaal van het echtpaar kunnen zijn, maar er wordt onder meer rekening mee gehouden dat de baby een broer en zus als ouders heeft.

Volledig scherm De camper waarin de familie woonde, werd op 16 augustus bij Aagtekerke aangehouden. © HV Zeeland Lees verder onder de foto.

Hoe dan ook, de kinderen doen volop mee aan de diefstallen. Ze staan op de uitkijk terwijl een ouder familielid een auto openbreekt, en doen boodschappen met gestolen geld. Erg kwalijk, vindt Joeri Nonnekes van het politieteam Walcheren, dat de zaak onderzocht. ,,Deze kinderen zijn opgegroeid en opgevoed in een omgeving waarin diefstal normaal is. Sterker nog: waarin dit de enige manier is om aan geld en eten te komen. Ze leren vanaf hun geboorte dat criminaliteit bij het dagelijks leven hoort. Dat moeten we met z'n allen niet willen.”

Volledig scherm De buit was veelzijdig: de dieven pakten alles wat in de auto lag. © Politie Zeeland Lees verder onder de foto.

Speelgoed

Tijdens het onderzoek wordt steeds meer duidelijk over de manier van leven van de gezinsleden. Uit gegevens van het navigatiesysteem in de camper zijn hun gangen na te gaan. ,,Ze trokken doelbewust van de ene naar de andere onbewaakte parkeerplaats, sloegen daar hun slag en vertrokken weer", vertelt Nonnekes. ,,Zo gingen ze soms vijf plekken op een dag af.” De werkwijze is steeds hetzelfde: op de parkeerplaatsen aan de kust slaan ze een autoruitje in of forceren een slot, en vervolgens wordt zowat alles wat los in de auto ligt, meegenomen. Niet alleen dure spullen als laptops en telefoons, geld en pinpassen. Maar ook speelgoed voor de kinderen, en volle tassen boodschappen en koelboxen. Daarmee is dan meteen de maaltijd voor 's avonds geregeld.

Al snel leidt het spoor ook naar België. Het gezin lijkt in de weken vóór het verblijf in Zeeland actief te zijn geweest aan de Vlaamse kust. Daar wordt half juli een familielid van hen opgepakt, en dat is waarschijnlijk reden voor de familie om de grens over te steken en in Zeeland verder te gaan.

Dagvullende taak

Het is duidelijk: de dieven werkten erg gestructureerd, en hadden een dagvullende taak aan hun strooptochten. En dat allemaal onder onze neus: het gezin bivakkeerde immers wekenlang in Zeeland. Daar mogen we met z'n allen best even bij stilstaan, vindt Nonnekes. ,,Natuurlijk, ze zorgden ervoor dat ze er niet uitzagen als dieven. Een kind of een jonge vrouw met een baby op de arm, die verdenk je niet zo snel.” Toch moet bij veel mensen ergens in hun hoofd een alarmbelletje gerinkeld hebben. ,,Zo'n groot gezin in een camper, dat op deze manier leeft. Dat moet toch opgevallen zijn.” Maar meldingen kreeg de politie niet. Sterker nog: ook niet alle slachtoffers van de auto-inbraken deden aangifte, weet Nonnekes uit ervaring. ,,Met het idee: er gebeurt toch niks.” Deze zaak bewijst anders. Nonnekes: ,,We blijven het zeggen: als je slachtoffer bent of zelfs maar iets vermoed: kom naar ons. We willen het weten.”

Volledig scherm Een deel van de omvangrijke buit bestond uit sieraden. © Politie Zeeland Lees verder onder de foto.