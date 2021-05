Paard gewond aantroffen in weiland bij Steensel: ‘Met mes onder staart gesneden’

hoger beroep / update Heftige videobeel­den getoond van doodschie­ten Humeyra: Bekir buigt over haar heen en schiet

27 mei De familie van de 2,5 jaar geleden doodgeschoten tiener Humeyra heeft niet naar de zeer heftige videobeelden gekeken die van de moord zijn gemaakt. De beelden zijn vandaag tijdens het hoger beroep voor het eerst getoond om de vraag te kunnen beantwoorden of hier sprake was van moord of het juridisch minder zware doodslag. De familie verliet, zoals was afgesproken, vlak voor het tonen van de beelden de rechtszaal.