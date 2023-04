Paaspop stroomt vol terwijl boer Anton de ene na de andere auto uit de blubber sleept: ‘Ik heb nog geen uur geslapen’

The Voice keert terug, maar dan in blauw jasje en met nieuwe naam

The Voice of Holland lijkt in andere vorm terug te keren op tv. De nieuwe show The Talent Scouts die inmiddels grotendeels is opgenomen, is eigenlijk The Voice ‘in het blauw’: met stoelen, knoppen, coaches (maar dan scouts genoemd), jonge zangtalenten en een finale waarbij de kijkers thuis kunnen stemmen. ,,In de studio riepen ze tegen het publiek: welkom bij The Voice 2.0.”