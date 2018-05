'Pakkans drankrijder flink afgenomen'

Dat het aantal alcoholcontroles waarbij de politie een verkeersfuik op zet de laatste jaren is afgenomen, is een belangrijke oorzaak, zegt de Nederlandse Politiebond (NPB) in een reactie tegenover RTL. Die controles zouden niet effectief meer zijn omdat weggebruikers elkaar via sociale media waarschuwen waar de politie zo'n fuik heeft opgezet. Waar in 2011 nog 5787 geregistreerde alcoholcontroles werden geteld, was dit aantal in 2016 nog maar 3097.