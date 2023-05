Pakketbezorger schopt hondje Maya dood: ‘Ze kwispelde nog even met haar staartje om afscheid te nemen’

Vermiste vissers in Maas zijn mannen van 37 en 38 jaar oud, waarschijn­lijk sprake van noodlottig ongeval

De Limburgse politie heeft zaterdagmiddag twee lichamen gevonden in de Maas bij Heijen, in het noorden van de provincie. Zondag werd bekend gemaakt dat het gaat om twee mannen van 37 en 38 jaar oud, woonachtig in Duitsland.