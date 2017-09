Pandagekte in Ouwehands valt mee (of tegen)

Als krant namen we zelf een aantal malen de proef op de som. In de laatste week van augustus bleek van topdrukte geen sprake. De voorspelling voor woensdag 23 augustus was 26 graden. Te warm voor veel dierentuinbezoekers. Het park was dan ook een oase van rust. Dat was ook te merken aan de dieren. De tijgers lagen rustig in het zonnetje, de apen waren kalm. Zo'n beeld dat je normaal in het voorjaar ziet, voor het schoolreisjesseizoen aanbreekt.



Er waren ook zeker geen rijen bij de panda's. Volgens het kaartje mochten we pas over vijf minuten naar Pandasia, maar niemand die er om maalde. ,,Loop maar door'', wenkte een medewerker vriendelijk. ,,Nee, het loopt niet storm vandaag.'' Voor beide pandaverblijven stonden zo'n 50 bezoekers.



Een dag later, 24 augustus, was het niet veel drukker. Ook nu was het niet druk bij de panda's. In de rij voor het zeeleeuwentheater stonden twee keer zoveel mensen, het allerdrukst was het feitelijk bij de poffertjeskraam. De bij kinderen mateloos populaire treintjes van de monorail reden leeg of halfvol hun rondjes.



Weer een dag later zaten er heel wat meer mensen in de treintjes. Ook bij de panda's was het drukker. Wu Wen liep rondjes buiten, waardoor bezoekers langer bleven rondhangen in Pandasia. Zo'n 100 bezoekers vergaapten zich aan de twee reuzenpanda's.