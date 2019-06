Paniek in Twente: tientallen kinderen ziek, waarschijnlijk door duik in beek met poepbacterie

‘Geschrokken’

De organisatie van het festival heeft maandagochtend direct actie ondernomen door de GGD, gemeente en huisartsen in Borne op de hoogte te stellen en de ouders in de buurt te waarschuwen via een app. „We zijn erg geschrokken”, zegt Maurice Huis in ’t Veld, een van de organisatoren van het festival. „We keken zondag terug op een geslaagde achtste editie, maar die krijgt zo een wel heel vervelend staartje. Hoewel we ons aan alle voorschriften en regels hebben gehouden en het festival precies volgens de afspraken is verlopen, hebben we de verantwoordelijkheid genomen melding te maken. De activiteiten die wij organiseerden, waren niet in de beek. We hopen dat de kinderen snel weer opknappen.”