Paniek na dodelijke schietpartij in Amsterdams restaurant: ‘Zijn vrouw begon hard te gillen’

UPDATEBij een schietpartij in een horecagelegenheid op het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West is een dode gevallen. Een ander slachtoffer raakte zwaargewond. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Volgens een getuige lag een man voor de deur van pizzeria La Piccola Baracca. Hij is op een brancard afgevoerd, terwijl het hele plein ondertussen werd afgezet.

De schietpartij vond plaats binnen in de pizzeria. Het restaurant is eigendom van een Serviër. Of het slachtoffer dat is overleden de eigenaar of een medewerker van het restaurant is, zoals getuigen beweren, is nog onduidelijk. Ingewijden denken eerder aan een uit de hand gelopen ruzie dan aan een liquidatie.

‘Vrouw begon hard te gillen’

Een medewerker van bakkerij Westerbos, tegenover La Piccola Baracca, was aan het werk toen ze ineens vier harde schoten hoorde. ,,Pang, pang, pang, pang. Ik sta nu nóg te trillen op mijn benen. Ik schrok me dood, ik durfde niet naar buiten te gaan. Er brak paniek uit op het plein, de vrouw van die man die werd neergeschoten, begon hard te gillen. De politie was er snel, het plein werd afgezet, iemand ging direct achter de dader aan.’’

Ook bij Vishandel Dick Tol op het plein zit de schrik er goed in. Een medewerker: ,,Ineens hoorde ik schoten. Ik keek naar buiten en zag allerlei mensen in de richting van het restaurant rennen. Ik vond het doodeng, hoorde mensen heel hard gillen. Er brak echt paniek uit. Een aantal omstanders kwam bij ons de winkel in, de sfeer is erg bedrukt, mensen praten over wat ze hebben gezien.”

De man in spijkerbroek en donkere bovenkleding die op de Admiraal de Ruijterweg na het lossen van een waarschuwingsschot is aangehouden in de vermoede vluchtauto, lijkt de voornaamste verdachte te zijn. Of hij alleen handelde is onduidelijk, maar er is geen sprake van een klopjacht op meerdere verdachten.

Motief

Over de identiteit van de slachtoffers en de verdachte en het motief voor de schietpartij kon de politie nog niets zeggen. Op het moment van het incident waren er veel mensen op het Hugo de Grootplein.

Volledig scherm Schietpartij in restaurant Amsterdam-West. © ANP

Volledig scherm Hugo de Grootplein. © Het Parool