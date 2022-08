Paniek om ‘lijken’ in het Mookse bos: ‘Echt te vies voor woorden’

De grootste fietsen­stal­ling ter wereld is het grootste urinoir ter wereld: ‘Ruikt hier altijd naar urine’

‘Als ik ooit dood gevonden word op Utrecht Centraal, weet dan dan ik gestikt ben in de pislucht in de fietsenstalling’, schalde het op Twitter. ’s Werelds grootste fietsenstalling is namelijk, naast een grote trots van Utrecht, wellicht óók het grootste urinoir van Utrecht. De gemeente komt nu in actie.

