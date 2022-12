Papieren krant AD later bezorgd door technische problemen na stroomstoring

met video Acht huizen beschadigd na grote explosie in woning, man wilde mogelijk zijn huis goedkoop verwarmen

Probeerde de bewoner van het huis in Roosendaal dat woensdagavond ontplofte, zijn energierekening te drukken door met gasflessen zijn huis warm te stoken? De brandweer waarschuwt mensen in ieder geval om niet te gaan experimenteren. De man raakte bij de ontploffing ernstig gewond. Hij is aangehouden.

22 december