Paraplu of zonnebril? Dit wordt het weer met carnaval

Wilde je dit jaar jaar verkleed als sexy verpleegster? Vergeet dan niet een klein parapluutje mee te nemen (of een thermolegging). Net als vorig jaar wordt er dit carnavalsweekend regen verwacht, maar gelukkig zijn er ook genoeg droge periodes. Het weer van zaterdag ziet er het best uit.

Hoewel carnaval officieel pas zondag begint, trappen ze op veel plaatsen morgenavond het feestweekend al af. En dat is niet het enige dat morgen begint: 1 maart is namelijk ook het begin van de meteorologische lente.

Lente of niet, het weer heeft er geen boodschap aan. ,,Dat hebben we deze week wel gemerkt’’, vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Het was zonovergoten en het ene na het andere warmterecord werd verbroken. Nu lijkt de koek voorlopig op te zijn, net op het moment dat het carnaval gaat losbarsten.’’

Vrijdag vrijwel droog

,,Vrijdagochtend kan er in het zuidoosten van het land eerst nog wat regen vallen. De regen trekt naar Duitsland weg en dan blijft het de rest van de dag zo goed als overal droog. Er waait een frisse noordwestenwind, waardoor de temperatuur niet veel verder oploopt dan een graad of 7. De zon gaat meestal schuil achter de bewolking. De kustgebieden maken nog de meeste kans op wat zonnige momenten’’, zegt Klaassen.

Hij vervolgt: ,,Zaterdag is de eerste echte carnavalsdag. Er staan dan veel optochten op het programma. Zaterdag lijkt het weer net iets beter te worden dan zondag. Er is over het algemeen veel bewolking en er kan soms wat regen of motregen vallen. Toch zijn er ook droge perioden en dat betekent dat het zomaar zou kunnen dat er, afhankelijk van het moment op de dag, zonder paraplu genoten kan worden van de praalwagens en vrolijk uitgedoste mensen. ‘s Middags ligt de temperatuur rond 11 graden bij een matige, soms vrij krachtige zuidwestenwind.’’

Zondag meer nattigheid

Zondag zien we in de weerkaarten een minder optimistisch beeld. ,,In de nacht van zaterdag op zondag trekt een storing vanuit het westen het land binnen. Dit gaat gepaard met flink wat regen. Zondag blijft deze storing slepen over het zuiden en oosten van het land waardoor de regen geruime tijd kan aanhouden, in het meest negatieve geval zelfs heel de dag. Lokaal kan er flink wat water vallen en het is niet uitgesloten dat sommige optochten in het water vallen. Plaatselijk kan wel 15 tot 20 mm water vallen. Later op de dag trekt de regen langzaam naar het noorden waardoor het ook daar gaat regenen.’’

De temperatuur ligt zondag tussen 10 en 11 graden. Daarbij waait nog steeds een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Ook maandag is het nog carnaval, maar hoe het weer dan gaat verlopen hangt voor een groot gedeelte af van zondag. ,,Nu berekenen de weerkaarten een buiig weerbeeld met veel wind uit het zuidwesten of westen. De krachtige zuidwestenwind kan wel eens hinderlijk worden voor de optochten. Gelukkig is maandag nog ver weg en kan het gaan meevallen. Neemt niet weg dat een watervaste outfit deze carnaval geen overbodige luxe zal zijn’’, aldus de weerman.