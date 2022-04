Parkeeractie gaat mis, busje met negen toeristen belandt in Amsterdamse gracht

update Man (32) opgepakt voor doodschie­ten horeca­broers in McDonald's Zwolle

Een 32-jarige man is opgepakt voor het doodschieten van twee mannen in een McDonald’s in Zwolle gisteravond. Dat meldt de politie. De man heeft zichzelf woensdagavond gemeld op het politiebureau in Deventer.

31 maart