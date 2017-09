Parkeergarage Eindhoven ingestort na bouwfout, meer panden met zwakke vloeren

De betonplaten in de parkeergarage van Eindhoven Airport sloten niet goed op elkaar aan. In combinatie met de hoge temperatuur op 27 mei bezweek de constructie. Dat is de belangrijkste conclusie in het rapport dat vanochtend wordt gepresenteerd over het gedeeltelijk instorten van het in inbouw zijn gebouw op de luchthaven.



De temperatuur liep die dag in mei op tot ruim 33 graden in Eindhoven, blijkt uit gegevens van het KNMI. Op het dek was de temperatuur door de brandende zon echter nog veel hoger, mogelijk zelfs 60 graden. Eronder was het koud, waardoor er extra spanning ontstond.



Binnen drie seconden lag alles op de grond, stelt onderzoeksleider Huibert Borsje. Het onderzoek werd uitgevoerd door TNO, in opdracht van Eindhoven Airport, en Adviesbureau Hageman, ingeschakeld door verantwoordelijk bouwbedrijf BAM.