Parkinsonpatiënt Roy barst in huilen uit nadat vervoerder uitje verknalt: ‘Ellende op ellende’

Slecht ter been, maar eigenwijze Luchtbuks Ria (101) schiet staand én twee keer raak!

10:02 Tak! Middenin de roos. Luchtbuks Ria, inmiddels honderdeneen jaar, krijgt het weer voor elkaar bij de schiettent op de Tilburgse vakantiekermis. Inmiddels zit ze in een rolstoel - ze is slecht ter been - en krijgt zuurstof toegediend. ,,Maar onze Ria is een eigenwijze, die schiet staand.”