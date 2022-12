Parkpop gaat niet door, grote verliezen doen gratis festival de das om

Parkpop gaat volgend jaar zomer niet door. Dat zegt directeur Guus Dutrieux in een interview met deze krant. Of het gratis muziekfestival ooit nog terugkeert, is de vraag nu partner Mojo zich heeft teruggetrokken.

Het Haagse festival heeft al jaren moeite om het hoofd boven water te houden. Daarom strikte organisator Dutrieux in 2018 het kapitaalkrachtige Mojo als partner. De concertpromotor investeerde aanzienlijk in het gratis toegankelijke evenement, maar kon nieuwe verliezen niet voorkomen.

De omstreden verhuizing van het Zuiderpark naar het Malieveld vorig jaar heeft dus niet mogen baten. Wat heet: het verlies van de veertigste editie van Parkpop liep weer in de tonnen. En dus pakte Mojo teleurgesteld haar biezen. ,,Ik begrijp de keuze van Mojo volledig”, zegt Guus Dutrieux die er met zijn Ducos Productions nu weer alleen voor staat. ,,We hebben heel lang de tekorten gepakt en Mojo deed dat ook. Maar dat houdt natuurlijk wel een keer op.’’

Of de veertigste editie met Haagse acts als de Kraaien, en Golband, gouwe ouwe-band UB40 en popzangeres Maan de laatste Parkpop zal zijn geweest, moet nog blijken. Dutrieux gaat zijn festival ‘heroverwegen’. Volgens de organisator heeft hij te lang vastgehouden aan een festival dat qua concept ‘een beetje over zijn datum heen was’.

Niet bloeien

Oud-partner Mojo draagt het Haagse Parkpop nog steeds een heel warm hart toe, benadrukt directeur John Mulder. ,,Maar gratis muziekfestivals organiseren is financieel gewoon extreem moeilijk. Guus is een geweldig mens en Parkpop is een geweldig festival, daarom hebben we twee jaar op fifty-fifty-basis meegedaan in het Zuiderpark. We moeten er niet te moeilijk over doen. Er is daar heel veel geld verloren. Parkpop kon er niet bloeien.”

Volledig scherm 25-6-1989 Den Haag. De Amerikaanse rockband Living Colour met leadzanger Corey Glover treedt op in 1989, in het Zuiderpark

Met de omstreden verhuizing naar het Malieveld deed de organisatie nog een ultieme poging om Parkpop overeind te houden en een nieuw gezicht te geven. De directeur wil niet spreken van een mislukking: ,,Voor een eerste editie vond ik het fantastisch goed, maar helaas, helaas, leden we opnieuw een zeer groot verlies. En dat is niet vol te houden.”

Spijt heeft Mojo niet. ,,We hebben dit met opgeheven hoofd gedaan”, zegt John Mulder. Wel is de vraag: wat nu? Hij heeft er zo zijn gedachten over. ,,Als je alle kosten bekijkt, denk ik: misschien moet het festival meer gaan leunen op vrijwilligers. Dat is aan Guus, natuurlijk. Maar ik weet niet of het haalbaar is om dit festival gratis te houden.”

Spotify

De gemeente vindt het ’jammer’, maar ook ‘begrijpelijk’ dat Parkpop volgend jaar niet doorgaat. ,,De sector heeft te maken met stijgende kosten’’, zegt verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines. ,,Dit komt onder andere door een tekort aan materialen en personeel. Daarnaast gaat de sector ook gebukt onder de gevolgen van de inflatie en energiecrisis.”

En dan te bedenken dat het boeken van bands de laatste jaren veel duurder is geworden. In het tijdperk van streamingdiensten als Spotify verdienen artiesten die zich onder het absolute topniveau begeven, veel minder aan het uitgeven van muziek dan in de tijd van de cd en de elpee. Bands moeten het het nu veel meer hebben van hun optredens.

Parkpop heeft tijd nodig om na te denken over de toekomst. En de gemeente Den Haag ook, ‘gezien alle ontwikkelingen en het veranderde festivalklimaat’, zegt de wethouder. Volgend jaar moet dat leiden tot een nieuw evenementenbeleid.