‘Partybarones’ (27) mag van oudere zus nog altijd Utrechts kasteel niet in na wild feestje

Iedereen smult van ruziënde baronnes­sen, maar wat vindt het sprookjes­dorp er zélf van? ‘Het is óns kasteel’

Kerstcadeautjes voor alle kinderen, groot feest op de jaarlijkse kermis en samen met de baron aan de bar in het café. Het schilderachtige dorpje Haarzuilens heeft veel aan de familie van het naastgelegen Kasteel De Haar te danken. Met opgetrokken wenkbrauwen volgden ze hier de ruzie tussen twee erfgenamen van de kasteelheer. Na een uit de hand gelopen feestje waarbij ze de rookmelders in het sprookjeskasteel liet afgaan, is ‘partybarones’ Allegra niet meer welkom. ,,Het is óns kasteel, maar hún ruzie.’’