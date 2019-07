Partytent redt kreupele koe in Losser niet: ‘Helaas spuitje moeten geven’

‘Herstel werd onmogelijk’

Gehoopt werd op wonderbaarlijk herstel van de melkkoe. Donderdag werd een ultieme poging gedaan met een zogeheten therapeutisch koebad. De koe werd daarvoor in een trailer geplaatst, die vervolgens onder water werd gezet. Doordat het dier ging drijven, kon het ook weer lopen, zo werd gehoopt. Maar ‘mevrouw Gerritsma’ bleek niet op eigen benen te kunnen staan. “Er was een stukje bot geknapt in de heup”, vertelt boer Martin. “Dat konden we heel goed voelen toen ze in het water dreef. En dan wordt herstel helaas onmogelijk. Want leg jij een koe maar eens uit dat ze anders weken stil moet liggen. Dat lukt gewoon niet.”

Geëuthanaseerd

Een dierenarts heeft het beest op het erf in Losser vervolgens geëuthanaseerd met een spuit. "Ze heeft geen pijn geleden en is rustig ingeslapen”, weet Martin. Het dier is vervolgens opgehaald door de kadaverdienst. “Ze komt niet in de voedselketen terecht. Een koe moet zelfstandig een veewagen in kunnen lopen, anders mag je haar niet vervoeren. En ze heeft medicijnen gehad. Of dit veel geld kost? Ja, maar het gaat niet om de poen. Als boer heb je het beste met je dieren voor. Dan is het heel jammer dat het zo eindigt.”