Pas als dierenarts denkt ‘dit is raar’, loopt man die steeds puppy’s laat sterven tegen de lamp

Kat Mojo staat op sterk water in huiskamer van Fleur: ‘Niet luguber, voor mij is het heel vredig’

Als Fleur Huijsdens op straat een kat tegenkomt, moet ze altijd stoppen. Door de knieën, een kort poezengesprek aanknopen, een aai over de bol geven en haar dag kan niet meer stuk. Haar liefde voor katten gaat zo ver dat haar overleden kat Mojo nog altijd in haar huiskamer te vinden is, maar dan wel op sterk water.

12 november