Pas gewassen auto's en gelapte ramen krijgen te maken met Saharazand

De komende dagen ontstaat in landen als Spanje, Portugal en Noordwest Afrika een actieve depressie. Op maandag en dinsdag zorgt dat voor een forse zuidelijke wind in Marokko en Algerije. Door de wind komt er veel stof in de atmosfeer en dankzij de zuidelijke stroming die door de blokkade in stand wordt gehouden, kunnen deze deeltjes in grote hoeveelheden richting het westen en noordwesten van Europa worden getransporteerd.

Volledig scherm Dinsdag 15 maart 2022: in dit model is mooi te zien hoe het stof de Middellandse Zee oversteekt bij Spanje. © Skiron Forecast van de Universiteit van Athene

Volledig scherm Woensdag 16 maart 2022: in dit model is mooi te zien hoe het stof de Middellandse Zee oversteekt bij Spanje. © Skiron Forecast van de Universiteit van Athene

Minder zonlicht en vieze auto’s als het regent

De grootste kans op vieze auto's is op dinsdag. Volgens de voorspellingen van Weerplaza trekt er dan een storing vlak langs of net over Nederland. Er is een mix van wolken, zon en wat regen. De grootste regenkansen zijn voor Zuid-Nederland en het noorden mag wat meer zonneschijn verwachten. Het wordt 10 tot 13 graden. Woensdag belooft een mooie droge dag te worden met temperaturen tot lokaal 18 graden. Eerder werd er gesproken van maximumtemperaturen van 20 graden, maar of we dat halen is nog maar de vraag. Het Saharazand zorgt er namelijk voor dat de zon deels wordt getemperd en dat kan de temperaturen onderdrukken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zand of stof

In de volksmond wordt er veel gesproken over Saharazand, maar feitelijk is dat onjuist. Zanddeeltjes zijn te groot om dergelijk grote afstanden te overbruggen, omdat ze simpelweg te zwaar zijn. Een zanddeeltje heeft grofweg een doorsnee van 0,06 tot 2 millimeter terwijl stofdeeltjes een doorsnee hebben van 0,001 µm (1 µm = een duizendste millimeter) en dus vele malen lichter zijn. De laatste keer dat we te maken kregen met Saharazand was op 22 februari vorig jaar. Dat leverde toen wel mooie en opvallende plaatjes van zonsondergangen en zonsopkomsten op. Een lucht zonder wolken en gevuld met stof is vaak grauw of zelfs wat gelig. In wintersportgebieden kunnen pistes rood kleuren bij sneeuwval waarin ook Saharastof zit.

Volledig scherm Een lucht zonder wolken en gevuld met stof is vaak wat gelig. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Jan van Eijndhoven/PVE

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.