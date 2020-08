Pas op! Dit visje kan jouw stranddag flink vergallen

De EHBO-post in Hoek van Holland waarschuwt via sociale media voor kwallen en pietermannen. ,,De kleine pieterman sloeg nog niet toe, maar kan met een prik van zijn rugvin zorgen voor een grote zwelling en felle pijn’’, zegt voorzitter van de eerstehulppost Rob Lange. Wie gestoken is kan het beste in een badje zitten met warm water en eventuele stekels met een pincet verwijderen. Slechts een enkeling krijgt een allergische reactie.

Lange ziet het aantal strandgangers dat naar de EHBO-post moet toenemen. ,,Deze maand hebben we al 189 mensen behandeld. In juli waren dat er tachtig.” Het gaat om mensen met schelpjes, splinters of glasscherven in hun voeten, maar ook wespensteken en kwallenbeten. ,,Diep in mijn hart zou ik de mensen willen adviseren om waterschoentjes aan te trekken. Niet alleen vanwege de vissen, maar ook