Pas op voor spekgladde wegen door regenval

De gladheid wordt veroorzaakt door druppels olie, minieme rubberdeeltjes en andere (vloei)stoffen die van auto's afvallen, in combinatie met stof. ,,Als het regelmatig regent, spoelen die stoffen van de weg af en is er niets aan de hand. Nu is het echter al meer dan een maand droog in Nederland", zegt woordvoerder Debby van Slegtenhorst van Rijkswaterstaat. ,,Als er dan ineens regen valt, komen de olie, de rubberdeeltjes en het stof ineens los en ontstaat er een gladde laag op het wegdek."

Er is een kleine kans dat er vandaag al een enkel buitje valt. Voor morgen geeft het KNMI echter een neerslagkans van 70 tot 80 procent. Met name in Oost-Nederland is de kans op een bui groot. Als het gaat regenen, kan het zeer plotseling glad worden. Soms is de 'zomergladheid' zichtbaar in de vorm van een schuimlaag op het asfalt. Vaak is het dan echter al te laat. Automobilisten verwachten geen gladheid in de zomer. Wie op zo'n glad weggedeelte komt kan makkelijk in een slip raken.