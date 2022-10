Passagier glipt zonder controle vlucht binnen in Rotterdam: toestel maakt tussenlanding in Madrid

Een Transavia-vlucht van Rotterdam naar Malaga heeft gisteravond een tussenlanding gemaakt in Madrid, omdat een passagier ongezien het vliegtuig binnen was geglipt. De passagier is door de Spaanse politie van boord gehaald. Dat wordt aan deze site bevestigd door Transavia en de Koninklijke Marechaussee. Het zou gaan om een Russische vrouw.

De betreffende passagier wordt verhoord door de Spaanse politie. Ook werden de bagagerekken van het vliegtuig gecheckt op de eventuele aanwezigheid van spullen die niet door de veiligheidscontrole op het vliegveld in Rotterdam zijn gegaan. Inmiddels is het vliegtuig op weg naar de eindbestemming Malaga.

Passagiers kregen na de tussenlanding in Madrid van de gezagvoerder te horen dat er in Rotterdam een Russische vrouw het vliegtuig was ingestapt die geen ticket had. De vrouw zou bij de security check bagage op de band hebben gezet en daarna op een noodknop hebben gedrukt, waardoor alles stil kwam te staan en consternatie ontstond. Vervolgens vluchtte ze - zonder door veiligheidsmedewerkers van het vliegveld gecontroleerd te zijn - het platform op en stapte ongemerkt het dichtstbijzijnde vliegtuig in.

Merkwaardig gedrag

Dat was het Transavia-vliegtuig naar Malaga, dat rond 16.30 uur vanmiddag de lucht in ging. In het vliegtuig zou de vrouw merkwaardig gedrag hebben vertoond. Ze zou gesproken hebben over mensenhandel en de ambassadeur hebben willen spreken. In Madrid maakte het toestel daarop een tussenlanding. Iets na tien uur vanavond kon de vlucht eindelijk zijn reis vervolgen richting Malaga.

De Koninklijke Marechaussee bevestigt dat een 'passagier ongezien het platform opgekomen en een vliegtuig binnengestapt’ is. ‘Het vliegtuig is met deze passagier opgestegen’, laat een woordvoerder in een korte verklaring weten. ‘Zodra de marechaussee hier achter kwam, hebben wij dit direct aan de gezagvoerder laten weten. De gezagvoerder heeft toen besloten om te landen in Madrid. Daar is de persoon van boord gehaald door de Spaanse politie.’ De woordvoerder zegt nog geen verdere details over de passagiers te hebben. ‘De marechaussee heeft de zaak in onderzoek.’

Ook vlucht naar Faro maakt tussenlanding

Niet alleen het vliegtuig naar Malaga maakte een tussenlanding. Dat gold ook voor een vlucht vanuit Rotterdam naar het Portugese Faro, meldt een woordvoerder van Transavia. ,,We kregen aanvankelijk informatie van de marechaussee dat er op die vlucht een passagier zou zitten die er niet thuishoorde. Daarom bereidde dat vliegtuig zich voor op een tussenlanding in Bordeaux. Toen bleek dat het om een andere vlucht ging waar iets mis was, was die landing al zover gevorderd dat die uiteindelijk ook gemaakt is. Maar inmiddels is het vliegtuig geland in Faro.”

