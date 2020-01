Passagier wil meer beelden van tramaanslag zien, OM zegt dat er niet meer beelden van hem zijn

Een van de inzittenden van de Utrechtse tram waarin vorig jaar een aanslag werd gepleegd, eist inzage in meer camerabeelden van het moment van de aanslag. Hij is ervan overtuigd dat Gökmen Tanis ook op hem heeft geschoten en wil de beelden daarvan zien. Volgens het Openbaar Ministerie zijn alle beelden met de passagier al bekeken en is daarop niet te zien dat Tanis op hem schiet. Toch gaan OM en de passagier nog een keer in overleg, zo was de uitkomst van een kort geding vanmiddag.

,,Mijn cliënt wil alle beelden van alle camera’s zien vanaf het moment dat hij instapt tot het moment dat Tanis stopt met schieten. Tanis heeft twee keer op hem gericht, zijn leven is alleen gespaard door geluk: het geweer haperde’’, stelde zijn advocaat Marten Folkeringa.

De Utrechter Mustafa Ercan wil aan de hand van de beelden kunnen bewijzen dat Tanis hem niet alleen bedreigd heeft, maar dat het om een poging tot moord gaat. Hij wil dat het OM dat ook zo op de tenlastelegging tegen Tanis zet. ,,Dat heeft hij nodig om de aanslag te verwerken en hij wil er zijn vordering op de dader nader mee kunnen onderbouwen.’’ In de strafzaak tegen Tanis zijn verschillende schadeclaims tegen hem ingediend door slachtoffers.

‘Er zijn niet meer beelden’

Volgens het OM hebben M. en zijn adviseurs alle beelden waarop M. te zien is al meerdere keren bekeken. Eerst in een 2D-visualisatie, daarna ook de echte beelden. ,,We vinden het vreselijk voor de eiser dat hij bij dit incident betrokken is geweest. We vinden het ook vervelend dat de camerabeelden niet voldoen aan zijn herinnering. We hebben hem alle beelden laten zien waarop hij te zien is, ze zijn stopgezet, teruggespoeld en opnieuw bekeken. Maar daarop is geen bewijs te zien dat hij beschoten is.’’

M. en drie adviseurs bekeken de beelden voor de tweede keer op 21 januari. ,,De suggestie dat er meer beelden zijn, is onjuist en niet onderbouwd’’, stelt de Nederlandse Staat. Volgens het OM heeft de passagier ook andere dingen verklaard die ‘niet overeenkomen met de bevindingen uit het onderzoek’.

Advocaat Folkeringa stelt dat het om meer beelden gaat dan alleen die waar de passagier zelf op te zien is. ,,Er kunnen ook beelden zijn waar je alleen de dader ziet, maar waarop hij wel zijn wapen in de richting van mijn cliënt richt. Dat kan ook bewijs zijn.’’

Emotionele belasting voor nabestaanden

Het OM wil echter niet zomaar alle beelden uit de tram laten inzien door de passagier en zijn adviseurs. ,,Wat voor ons zwaar weegt is de emotionele belasting van de nabestaanden. Op die beelden is te zien hoe hun familieleden, hun kinderen worden doodgeschoten. Daar moeten we heel prudent mee omgaan.’’ Als er al meer beelden worden getoond mogen die alleen worden ingezien. ,,We overhandigen ze niet.’’

Kort geding-rechter Vetter vroeg beide partijen nog een keer in overleg te gaan en te bekijken of er een mogelijkheid is waarop de passagier toch meer beelden kan zien. Na ruim een half uur overleg besloten OM en de adviseurs van de passagier dat die mogelijkheid er wellicht is. Ze gaan daar de komende twee weken verder over praten, maar wilden er dinsdag nog niet meer over zeggen. Als de partijen er niet uitkomen, doet de rechter alsnog een uitspraak.

Commotie

Bij de tramaanslag op 18 maart vorig jaar kwamen vier mensen om het leven. In het proces tegen Tanis zijn inmiddels meerdere tussentijdse zittingen geweest, de inhoudelijk behandeling van de zaak staat voor begin maart gepland. Bij de laatste zitting, op 16 december, ontstond commotie omdat Tanis niet aanwezig was terwijl de rechtbank zijn aanwezigheid wel bevolen had. Volgens het OM pleegde hij ’s ochtends zoveel verzet tegen zijn vervoer dat de rechtszaak pas uren later had kunnen beginnen en het maar zeer de vraag was geweest of de rechter Tanis had kunnen ondervragen. Bij een eerdere zitting werd de man geboeid de rechtszaal ingebracht, dat gebeurt zelden in Nederlandse rechtszaken.