Patiënt beklimt na bestraling Alpe d’Huez met zijn chirurg

Tekst Florence Imandt Alpe d’HuZus meedoen, een dag vóór Alped’HuZes, en is bedoeld voor familie, verzorgers en anderen die er zo’n beetje omheen hangen. Waar het bij d’HuZes de bedoeling is dat je maximaal zes keer de klim van 14 kilometer aflegt, is die prestatiedruk er bij d’Huzus niet.Voor William was één keer omhoog na twee operaties, bestraling en chemo meer dan genoeg,volgens Hans. En daar kwamen die zware karatespieren nog eens als extra nadeel bovenop. ,,Hij zou alleen gaan, want ik moest die dag volledig rusten van onze coach, ex-profwielrenner Adrie van der Poel, om de volgende dag de zes keer te kunnen volbrengen. Maar het was pokken weer op Williams dag en ik vond dat ik hem niet alleen kon laten gaan. We zijn om 10.00 uur samen gestart.



Ik zei: ‘Rijd in je eigen tempo, ik blijf bij jou.’Ik was in prima conditie, het moest lukken.’’ Wie Alpe d’Huez een beetje kent, weet ongetwijfeld dat de route vanaf Le Bourg-d’Oisansnaar het skistation een hoogteverschil kent van zo’n 1.100 meter. Het stijgingspercentage is gemiddeld 8 procent, met een uitschieter naar 11,5 procent. Ga er maar aanstaan na zo’n aanslag op je lichaam als darmkanker is. ,,Ik wilde het per se’’,zegt William Mol. ,,Ik hou van sportieve uitdagingen.Het is een uitlaatklep voor me, altijd al geweest. Als je sporter bent, wil je afzien, dat is genieten.’’