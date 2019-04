‘Patiënten moeten echt de baas worden over de eigen medische gegevens’

Honderden mensen op de been voor herdenking Ger van Zundert in Breda: ‘Een onbegrijpe­lij­ke daad’

10 april Ger van Zundert, de 49-jarige man die om het leven kwam bij een gruwelijke aanslag in een Bredase garagebox, wordt woensdagavond in herdacht in de Bredase wijk Tuinzigt. Honderden mensen zijn gekomen, evenals burgemeester Paul Depla. Aan de garagebox waar hij in brand werd gestoken hangt een geel spandoek, waarop staat hoe onbegrijpelijk de daad is.