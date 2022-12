Patissier (54) overlijdt plotseling in keuken, sterrenrestaurant gruwelt van kritiek openhouden deuren

In de keuken van een tweesterrenrestaurant in het Limburgse dorpje Reijmerstok is afgelopen weekend de gerenommeerde patissier Piet Taselaar overleden aan een hartstilstand. Het restaurant opende diezelfde avond nog de deuren en werd vervolgens op sociale media bestookt met negatieve reacties, tot afgrijzen van zijn collega’s. ,,Pieter zou niks anders gewild hebben.”

De 54-jarige Taselaar, patissier van restaurant Brut172, was bezig met de voorbereidingen voor het avonddiner, toen hij zich plotseling niet lekker voelde en in elkaar zakte. Collega’s probeerden zijn leven nog te redden door hem te reanimeren, maar alle hulp mocht niet meer baten. ‘Onze Piet is tussen al zijn Brut-familieleden gestorven op de plaats waar hij het liefste was’, schrijft eigenaar Hans van Wolde in een verklaring op sociale media. ‘Wij zullen Piet in ons Brut hart meedragen. Zijn Pieterserie zal nooit meer hetzelfde zijn, maar hij zal vol trots meekijken naar de door hem opgeleide secondanten patissiers.’

Kritiek op sociale media

De bestaande reserveringen op het laatste moment annuleren was volgens het restaurant niet meer mogelijk. Die beslissing leidde op sociale media tot een reeks negatieve reacties. ‘Ik vind het niet bij professionaliteit horen, als je beslist open te blijven. Zeker niet als iemand veertien jaar tijd gaf voor jouw zaak’, schrijft iemand. ‘Wat een empathische tent. Je verliest je collega na een tevergeefse reanimatie. En dan blijf je gewoon lekker open en doorkoken. Alsof er niks gebeurd is. Hoezo dollartekens’, meldt een ander cynisch.

Het Limburgse restaurant reageert verbijsterd op deze reacties. ‘Het is misselijk hoe collega’s en niet-wetende mensen hier op reageren’, schrijft Brut172 in een verklaring. ‘Ons team is zo professioneel dat het de zaterdagavond door geworsteld heeft.’ Het was volgens het restaurant geen optie om gasten af te bellen die ‘misschien wel maanden hiernaartoe hadden geleefd’. De mensen die dat afkeuren moeten ‘zich schamen’, vindt Brut172. ‘Pieter had niks anders gewild! Ik hoop dat jullie nooit voor deze keuze hoeven te staan! We hebben het al moeilijk genoeg. Het heeft niks met geld te maken.”

Fantastisch lieve man

Het tragische overlijden van Taselaar, zoon van de bekende schrijver Pieter Taselaar, kwam aan als een mokerslag. „Het was aan het einde van de middag, na de lunch”, vertelt Hans van Wolde tegen Chapeau Magazine. „De meeste gasten waren al vertrokken. Enkelen zaten er nog, onder wie een arts. We hebben alles gedaan om hem nog te redden, maar dat lukte helaas niet. Natuurlijk zijn wij allemaal aangeslagen. Dat is zo’n moment dat je in de spiegel gaat kijken.”

Op sociale media druppelen de steunbetuigingen binnen. ‘Een fantastisch lieve man, leuke collega en een top-patissier van de oude stempel die enorm veel respect voor ons en het vak had’, schrijft sterchef Servais Tielman, die tien jaar met hem in de keuken stond. ‘We hebben veel meegemaakt, samen gelachen en gehuild. We gaan je missen.’ Tweesterrenchef Guido Braeken voegt daaraan toe: ‘Het was een vakman, op en top!’

Piet Taselaar is 54 jaar geworden. Hij laat een vrouw en zoon achter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.