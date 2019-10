Patricia van Haastrecht, Maaike Kraaijeveld en Greenpeace in De Ochtend Show to go.

Zangeres Patricia van Haastrecht, verslaggever AD Haagsche Courant Maaike Kraaijeveld, schuldhulpverlener Jos Polak en Dewi Zloch van Greenpeace zijn donderdag 10 oktober te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.

Milieuorganisatie Greenpeace heeft een nieuwe campagne die ze morgenochtend bekend gaat maken. Dewi Zloch is campagneleider en komt er alles over te vertellen.

Verder is aan de soap in de Haagse gemeentepolitiek weer een aflevering toegevoegd. Na de delen: ‘Het corruptieschandaal’ en ‘De aftocht van de burgemeester’, was het gisteren tijd voor: ‘Het lek en de geheime opnames.’ Maaike Kraaijeveld, verslaggever AD Haagsche Courant en verslaggever Niels Klaassen geven ons alle ins en outs.

Woensdagavond was ze nog bij het Televizier-Ring Gala en donderdagochtend is ze bij ons in de studio. Zangeres Patricia van Haastrecht deed afgelopen seizoen mee aan ‘The Voice of Holland’ en werd tweede. Deze maand is haar eerste clubtour ‘Whatever’ van start gegaan.

De PvdA en ChristenUnie willen landelijk een fonds opstarten voor mensen in de schulden. De partijen willen daarmee voor hen een frisse start realiseren en voorkomen dat ze er lang in blijven. We praten met initiatiefnemer Eppo Bruins van de ChristenUnie en schuldhulpverlener Jos Polak is in de studio.

Donderdagavond speelt Nederland de kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. Sportverslaggever Tim Reedijk is net in Noord-Ierland geweest om daar de Ierse voetbalcultuur in te duiken en blikt met ons vooruit op de wedstrijd.

10 oktober is ook de dag tegen de doodstraf. Tineke Vriend schrijft al 5 jaar brieven naar terdoodveroordeelden. Zij vertelt ons waarom ze dit doet en deelt haar ervaringen met ons.

Ook praten we met misdaadverslaggever Koen Voskuil over oud-politiechef Bernard Welten. Die heeft namelijk zijn door de politie gefinancierde woning met 150.000 euro winst verkocht. Koen heeft de details.

