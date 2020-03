Patrick (44) maakte een prachtige sprong met turnen, niet wetende dat het zijn laatste was

Het geloof in 'de ware' had Rianne Dee (nu 53) eigenlijk al opgegeven. Tot ze Patrick tegenkwam. Hij was vrolijk, sportief en stond bovenal voor iedereen klaar. ,,Hij was eerst verliefd op mijn vriendin, maar de vonk tussen ons sloeg over. Patrick zei altijd: 'Het maakt me niet uit wie je bent of wat je bent, want ik hou van jóú'. Een zin die voor mij nu nog veel meer is gaan betekenen."