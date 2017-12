Pechvogel alsnog multimiljonair dankzij datahersteller: 'Ze geloofde het eerst niet'

Miljoenen euro’s mislopen door een kapotte harde schijf . Een horrorscenario dat voor een Nederlandse vrouw bijna werkelijkheid werd. Maar dankzij de inzet van een Udense datahersteller gaat de dame in kwestie alsnog hele leuke feestdagen tegemoet. ,,Ze leek het in eerste instantie niet te geloven.”

Het Udense Data Recovery Nederland, gespecialiseerd in het herstellen van verloren of corrupte gegevens, mocht de klant twee weken geleden verrassen met fantastisch nieuws. Haar kapotte harde schijf, met daarop waardevolle data, kon toch nog gemaakt worden.

Bijzondere klus

De vrouw, die vanwege privacyredenen onbekend blijft, schakelde een tijdje geleden de hulp in van het Udense bedrijf. Haar harde schijf was kapot. Deed niets meer. Dat is voor eenieder behoorlijk vervelend, maar voor haar was het helemaal zuur: op de schijf zat een unieke code die toegang gaf tot wel honderdvijftig bitcoins. Digitale valuta, ter waarde van ongeveer 2 miljoen euro.

Nogal een bijzondere klus dus voor Recovery Data, dat sowieso al de laatste weken is overstelpt met verzoeken van mensen die om de een of andere reden kostbare gegevens zijn verloren. Alleen al dit jaar kreeg het bedrijf 25 opdrachten om verloren bitcoins terug te halen. De vrouw in kwestie behoort tot deze klanten, en kon dankzij de herstellers weer bij haar gegevens.

Besef

In eerste instantie geloofde ze dat niet helemaal, zegt Michel Elijzen van het herstelbedrijf tegen deze krant. ,,Het drong niet direct tot haar door. Dat kwam pas later”, zegt de medewerker. ,,Daarna volgde natuurlijk enorme blijdschap en opluchting. Ze was echt heel happy met ons werk, dat doet ons goed.” Verder kan Elijzen vanwege de privacy niet ingaan op de casus.

Louter succesverhalen kan Elijzen helaas niet vertellen. In zeven van de 25 gevallen bleek de harde schijf te zwaar beschadigd om de bitcoins terug te halen. Eén klant van DRN verloor zelfs 200 bitcoins, ofwel 3 miljoen euro. ,,Die zaak hebben we niet snel losgelaten, we zijn er een maand mee bezig geweest. We dachten: dit moet terug. Maar het lukte niet.”

Babyfoto's

Of het nu gaat om bitcoins ter waarde van miljoenen euro’s of om verloren babyfoto’s: iedere zaak heeft voor Elijzen evenveel waarde. ,,Het is niet zo dat bepaalde casussen bij ons voorrang krijgen omdat het om veel knaken gaat. Het verliezen van babyfoto’s is misschien wel net zo erg als het kwijtraken van bitcoins, omdat die met geen mogelijkheid te vervangen zijn.”

Toch staat niet alleen bij Data Recovery Nederland de telefoon roodgloeiend. Ook hersteller Attingo uit Nieuw-Vennep krijgt naar eigen zeggen ,,één à twee keer per week'' de vraag om een harde schijf te herstellen vanwege achtergebleven bitcoins.

Digirec uit Almelo zegt: ,,In het verleden had je dat niet. Als je toen bitcoins kwijt was, dacht je, ach, voor die paar bitcoins is het de moeite niet. Maar hoe meer de bitcoin waard is, hoe meer mensen er voor overhebben om ze terug te krijgen.''

Meerdere verzoeken

Recoverybedrijf Stellar (Utrecht) krijgt ongeveer twee keer per dag een verzoek om een harde schijf te herstellen vanwege bitcoins, iets wat in het begin van het jaar nog helemaal niet gebeurde. ,,Herstel kost geld. Als de bitcoin in waarde stijgt, gaan mensen de afweging maken dat de kosten opwegen tegen de baten'', zegt directeur Kees Jan Meerman.