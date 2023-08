Pegida-voorman verscheurt koran voor Turkse ambassade, tegendemonstranten gooien met stenen

Pegida-voorman Edwin Wagensveld heeft vrijdagavond een koran verscheurd voor de Turkse ambassade, tegenover het Malieveld in Den Haag. De politie is in groten getale ingezet rondom de demonstratie. Ook verzamelden zich tegenover de ambassade tegendemonstranten, die met stenen gooiden tijdens de actie.

Wagensveld kwam voor de aangekondigde actie al rond 18.00 uur naar de ambassade met nog twee leden van Pegida. De straat werd daarop afgezet door de politie vanwege de demonstratie. Zo'n honderd tegendemonstranten hadden zich rond 19.00 uur verzameld in de omgeving.

Nadat Wagensveld met de actie begon werden er stenen naar hem gegooid. Ook braken enkelen door de politieafzetting. In verband met veiligheidsredenen moest Wagensveld achter een politiepost schuilen. Er heerste een grimmige sfeer, maar de politie leek het even later weer onder controle te hebben. Verschillende agenten gebruikten hun wapenstok om de tegendemonstranten weg te drijven.

Mening verkondigen

,,We zijn van plan om onze mening te verkondigen en een koran te verscheuren”, zei Edwin Wagensveld, voorman van Pegida, eerder vandaag. De mening van Pegida is dat de Turkse overheid zich al jaren bemoeit met demonstraties in Nederland en dat dit moet stoppen. ,,In Turkije, Pakistan en Indonesië moest zelfs de Nederlandse ambassadeur op het matje komen na onze demonstratie.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Tegendemonstranten verzamelden zich aan de kant van het Malieveld. © VR-Press

,,Maar we zien nu ook dat islamitische landen met sancties dreigen richting Zweden en Denemarken als recht op demonstratie niet beperkt gaat worden. Dit is onacceptabel en eist een keiharde reactie”, stelt Wagensveld. De Pegida-voorman zegt overigens ook dat Turkije een onderzoek heeft lopen naar eerdere acties die Wagensveld deed in Nederland.

Dit is geen vrijheid van meningsui­ting, maar openlijk haatzaaien Woordvoerder DENK

DENK en vier organisaties voor moslims en Nederlanders van Turkse herkomst hebben de burgemeester donderdag in een brief gevraagd om de ‘dreigende haatactie’ van Pegida te verbieden. ,,Dit is geen vrijheid van meningsuiting, maar openlijk haatzaaien”, zei een woordvoerder van DENK. Pegida is volgens hem erop uit om moslims ‘tot op het bot’ te beledigen en verdeeldheid te zaaien in de samenleving. Wagensveld noemt de reactie van DENK ‘erg zielig’. Iedereen moet volgens hem gewoon kunnen demonsteren. ,,DENK stond zelf voor vrijheid van demonstraties tegen zwarte piet, maar nu ze zelf betrokken zijn kan het ineens niet.”

Van Zanen liet voor de actie van Pegida al weten afstand te nemen van gedrag dat niet bijdraagt aan ‘een respectvolle en inclusieve stad’, zoals het ‘onnodig provoceren en het doelbewust kwetsen van mensen’. ,,Als burgemeester heb ik echter de wettelijke taak om het grondwettelijk vastgelegde recht op vrije meningsuiting en demonstratie zoveel als mogelijk te faciliteren. De Nederlandse wetgeving biedt mij op dit moment dus geen ruimte om dit te verbieden.”

Denemarken en Zweden

De laatste weken zorgden koranverbrandingen in Denemarken en Zweden voor veel maatschappelijke onrust. De Zweedse veiligheidsdienst heeft donderdag de dreiging voor terreur in het land verhoogd naar het op één na hoogste niveau. De dreiging is volgens Zweedse media toegenomen door de verbrandingen in het land en de woede die daarover is ontstaan in islamitische landen. In de aankondiging van de demonstratie in Den Haag verwijst Pegida ook naar een koranverbranding in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Het was bij lange na niet de eerste keer dat Wagensveld in opspraak kwam door zijn denkbeelden. In oktober en november 2022 wilde hij een koran voor het tijdelijke Tweede Kamergebouw verbranden, maar werd hij al vóór de actie aangehouden. In oktober 2022 werd hij in Rotterdam gearresteerd voor het roepen van kwetsende teksten richting moslims. Het OM concludeerde later dat hij geen strafbare feiten had gepleegd. Het verscheuren van de koran is in Nederland niet strafbaar.

Volledig scherm Edwin Wagensveld voor de Turkse ambassade. © Regio15

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.