Peperdure horloges en goudstaven buitgemaakt, maar telg uit Taghi-familie ontkent dat hij er iets mee te maken heeft

Hij is een telg van de familie Taghi. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de twintiger uit Gorinchem van handel in wapens, drugs en het zetten van een grote kraak in Culemborg in februari 2022. Bij de woninginbraak in de Gelderse stad werden peperdure horloges, goudstaven, waardepapieren en sieraden buitgemaakt.

A. (21) werd in januari in zijn woonplaats Gorinchem aangehouden door een gespecialiseerd arrestatieteam. Woensdagochtend verscheen hij voor het eerst voor de rechtbank in Arnhem. Zijn betrokkenheid bij de drugs- en wapenhandel en de woninginbraak in Culemborg blijkt uit door de politie onderschepte chatberichten, zo stelt het OM.

De communicatie zou zijn verlopen via Sky ECC, een chatapp die door de politie is ‘gekraakt’ . De verdachte zou achter het chataccount ‘RL5Vis’ zitten. Zelf ontkent de jonge Gorinchemmer criminele activiteiten, waarvan justitie hem nu verdenkt. Het chataccount RL5Vis werd volgens hem volop door anderen gebruikt. Bovendien hebben de in de berichten aangetroffen foto‘s van drugs en wapens niets met handel van doen, maar zijn die plaatjes gewoon op het internet te vinden.

Populair bij criminelen

Sky Ecc was versleutelde berichtendienst erg populair bij criminelen, totdat het de politie lukte om mee te lezen. Door het ontmantelen van de versleutelde berichtendienst kwam de vermeende criminele organisatie van Ridouan Taghi volop in de schijnwerpers van politie en justitie te staan. Inmiddels beschikt de politie door het ontsleutelen van andere encryptieplatforms over 1 miljard aan criminele berichten.

Quote Ik heb vroeger verkeerde dingen gedaan. Daar heb ik absoluut spijt van. Ik kan nu aan de slag als aircomon­teur De 21-jarige verdachte tegen de rechtbank

,,Ik heb vroeger verkeerde dingen gedaan. Daar heb ik absoluut spijt van”, zei A. Voorheen hing hij op straat rond en ging hij met de verkeerde mensen om. Maar dat is al jaren niet meer zo, stelde de 21-jarige. Nu wil hij graag naar huis, omdat hij ‘al 3,5 maand ‘onterecht vastzit voor dingen waarmee ik niets te maken heb’. Als zijn voorarrest nog langer duurt zal hij zijn woning kwijt raken, vreest hij. Ook kan hij werk krijgen. ,,Ik kan na een korte studie aan de slag als aircomonteur of modems installeren.”

‘In elkaar getimmerd’

Tegen de zin van de officier van justitie ging de rechtbank mee in de wens van de advocaat om de strafzaak aan te houden. Ook de rechters willen nader onderzoek naar de manier waarop A. in Gorinchem is aangehouden. Volgens de verdachte is hij bij zijn arrestatie in januari ‘in elkaar getimmerd’. ,,En hard ook, terwijl ik netjes meewerkte met het arrestatieteam.”

Hij hield er twee blauwe ogen aan over. De agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) rapporteerden echter juist dat er bij de aanhouding ‘geen letsel’ was veroorzaakt. Het OM moet nu van de rechtbank uitzoeken hoe dat kan. Daarnaast moeten de audio-opnamen uit de chats aan A.’s raadsman worden verstrekt, nu de politie stelt dat ze in de geluidsopnames A.’s stem hebben herkend.

A. blijft voorlopig wel vastzitten. De verdenkingen zijn te ernstig, stelde de rechtbank. De jonge Gorinchemmer knikte. Hij propte zijn strafdossier terug in een witte plastic tas, en verliet met de meegenomen Koran onder de arm de zittingszaal.

