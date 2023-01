Pepijn stapte uit het leven, moeder Helena helpt nu jongeren: ‘Steuntje in de rug geven’

twee arrestaties Vader woest over bekeuring die zoon kreeg, plant aanslag met zware bom op woning agent

Een man was zo boos over een bekeuring die zijn zoon had gekregen dat hij opdracht gaf om een gerichte aanslag te plegen op de woning van een politieagent in Best. Dat blijkt uit een voorlopig recherche-onderzoek. De aanslag had grote impact op het gezin van de agent en op het voltallige politiekorps. ,,De maatschappij verhardt en de polarisatie neemt toe. Ik denk dat we nog lang niet op een keerpunt zitten”, zegt Xander Simonis, voorzitter van politiebond ANPV.

