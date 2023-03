Persfotograaf woest om niet betaalde beelden in VVD-filmpje: ‘Bizar dat zo'n grote partij dit doet’

De Gelderse persfotograaf Roland Heitink is woest op de VVD. De politieke partij heeft in een landelijk campagnefilmpje op Twitter zonder toestemming beelden gebruikt die zijn bedrijf heeft gemaakt. Ook beelden uit de talkshow van Eva Jinek zijn ‘gestolen’.

Het gaat bij Heitink om beelden van mannen in Kootwijkerbroek vorig jaar zomer, die tijdens boerenprotesten een politiebus te lijf gaan met onder meer grote hamers. ,,Bekende beelden die voor het eerst het geweld dat deze mensen gebruiken, lieten zien. Ze zijn internationaal vertoond”, zegt Heitink.

Hij snapt niet dat de VVD hiervoor geen contact met hem heeft opgenomen. ,,Het is bizar dat zo'n grote politieke partij dit doet. Zij moeten weten dat je dit niet zo maar kan doen. Een partij bovendien die zo bezig is met regels naleven.”

Quote Dit is gewoon diefstal Roland Heutink

In het campagnefilmpje staat de bron vermeld, Omroep Gelderland, maar dat is volgens Heitink niet voldoende. ,,De omroep heeft de beelden van ons afgenomen, maar wij blijven daarvan de eigenaar. De VVD had ons om toestemming moeten vragen.”

Als de liberalen dat gedaan hadden, dan had Heitink daar waarschijnlijk wel mee ingestemd, tegen betaling. ,,Dat zou ik overlegd hebben met de cameraman, een freelancer. Maar ik heb daar op zichzelf niets op tegen. Maar dit is gewoon diefstal.”

Steekwerende vesten

Daar komt voor Heitink nog eens bij dat de beelden onder moeilijke omstandigheden zijn gemaakt. ,,Die avond had ik veertig man aan het werk in Gelderland, overal waren boerenprotesten. Twaalf om te filmen, de rest om de veiligheid te waarborgen. Die cameraman droeg een steekwerend vest.”

In het filmpje zijn de beelden van het persbureau te zien tussen die van een klimaatactivist die zich aan de talkshowtafel van Jinek vastlijmt en gewelddadige demonstraties voor zwarte piet. Daarna volgt de tekst ‘Zij gaan stemmen. U toch ook?’. Het is onderdeel van de verkiezingscampagne van de VVD voor de provinciale verkiezingen woensdag. Inmiddels is het filmpje 2,4 miljoen bekeken op Twitter.

Persbureau Meter niet verrast

Ook beelden van Persbureau Meter zijn ongevraagd gebruikt voor het promotiefilmpje van de VVD. Eigenaar Harm Meter moet erbij zuchten als hij vrijdagavond op televisie zijn beelden van de demonstraties in Staphorst voorbij ziet komen.

Verbaast dat zijn beeldmateriaal zonder toestemming wordt gebruikt, is hij allang niet meer. Wel kijkt hij er van op dat een grote partij als de VVD zich hier eveneens schuldig aan maakt.

,,De VVD heeft waarschijnlijk een reclamebureau in de arm genomen, maar juist deze mensen moeten weten dat je niet zomaar beelden kunt plaatsen zonder toestemming’’, reageert Meter vrij nuchter. ,,Ik ga binnenkort wel met de VVD in conclaaf. En weet je, als je dan belt en uitlegt dat ze voor de beelden moeten betalen, dan doet iedereen dat ook netjes hoor. Ik maak er geen gedoe van. Het vervelende is dat ik er zelf achteraan moet. En dat komt net iets te vaak voor.’’

Vrijdagavond liet Eva Jinek in haar talkshow weten dat RTL ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van die beelden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Overleg met de NVJ

En het campagnefilmpje doet meer stof opwaaien. Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, noemt het ‘verwerpelijk’. ,,Geweldloze klimaatactivisten over één kam scheren met gewelddadige mensen. Polariserend en op geen enkele manier goed voor Nederland”, schrijft ze op Twitter.



Justitiewoordvoerder van de VVD, Ingrid Michon, reageert daar weer op: ,,Ik scheer iedereen die de wet overtreedt over één kam.”



Heitink heeft zaterdag tevergeefs de VVD via Twitter om opheldering gevraagd. ,,Ze kunnen een schikking krijgen en zullen moeten betalen als ze de beelden blijven gebruiken.” Maandag heeft hij overleg met journalistenvakbond NVJ over de kwestie.



De VVD was zaterdagmiddag ook voor deze krant niet bereikbaar voor een reactie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.