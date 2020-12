Personeel gesloten winkels gedwongen tot opnemen vrije dagen: ‘Schandalig!’

Verkoop winterjas­sen blijft ver achter, behalve bij de ANWB: ‘Door het dak’

22 december In de coronatijd viert comfortabele lockdownmode hoogtij. Het modebewustzijn is laag nu de horeca gesloten is en we thuis achter ons beeldscherm werken. Winkelketens hoopten nu iedereen aan de wandel gaat dan toch ten minste met de nieuwe jassencollectie goede zaken te kunnen doen, maar zelfs die hoop blijkt ijdel. ,,Het maakt mensen niet uit hoe ze er deze winter uitzien.”