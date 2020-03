Personeel in thuiszorg en verpleeghuizen is bang en wil coronatest

Volgens Conny Helder, bestuurslid van brancheorganisatie Actiz, liggen medewerkers in heel het land wakker van het gebrek aan bijvoorbeeld mondkapjes. ,,En ik ook. We zitten echt op het randje. Heel zorgelijk.” Ook Hans Buijing, bestuurder en woordvoerder van ZorgthuisNL, hoort ‘schrijnende verhalen’. ,,Dat een organisatie met zeshonderd werknemers mondkapjes bestelt en er maar veertig geleverd krijgt.” Verder is er in de sector gebrek aan van alles, zegt Buijing: ,,Schorten, handschoenen, handgels, brillen.”

Het brengt medewerkers in een lastig parket. Zij maken zich druk om hun eigen gezondheid en die van hun gezinnen, maar ook om die van cliënten, die vaak tot de groepen behoren die extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. ,,Er is onder medewerkers veel onrust”, signaleert Buijing. ,,We zien ook het ziekteverzuim toenemen, Dat betekent dat je keuzes moet gaan maken in de zorg die je biedt. Wie bezoek je wel en wie niet, of help je iemand in plaats van drie keer per week nog maar één keer per week met onder de douche gaan?”

Personeel testen

Bij Actiz pleiten ze er daarom voor om personeel van verpleeghuizen en thuiszorginstellingen te gaan testen op het coronavirus. ,,Nu weet een personeelslid met een beetje koorts of een verkoudheidje niet wat hij of zij moet doen. Het zou een coronabesmetting kúnnen zijn. Als je ze laat testen, kun je bepalen wie zichzelf thuis moet isoleren en wie er gewoon aan het werk kan. We beseffen dat de testcapaciteit in Nederland beperkt is, maar er wordt veel gedaan om die uit te breiden. Het zou ons echt enorm helpen als personeel getest kan worden.”

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport spreekt tijdens een werkbezoek in Krimpen aan den IJssel met medewerkers uit de verpleeg- en thuiszorg. © ANP

Zorgvakbond NU’91 staat achter dat idee. ,,Het is voor personeel in bijvoorbeeld verpleeghuizen emotioneel heel belastend om rond te lopen met het idee dat je anderen kunt besmetten. Dat gebrek aan zekerheid is zwaar”, zegt woordvoerder Michel van Erp.

NU’91 opende maandag een meldpunt om te peilen hoe groot de tekorten aan beschermende middelen in de zorg zijn. ,,Het loopt storm, we hebben de eerste dag al honderden meldingen ontvangen”, zegt Van Erp, die nog niet kan zeggen waar de meest alarmerende berichten vandaan komen.

Grote tegenvaller

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het Landelijk Consortium Hulpmiddelen opgericht om te zorgen voor zoveel mogelijk beschermingsmiddelen. Afgelopen weekeinde was er een grote tegenvaller: een partij van 600.000 mondkapjes uit China kwam niet door de keuring heen. Of er al zicht is op nieuwe grote partijen, kon het ministerie maandag niet zeggen. Naar verwachting verschijnt er dinsdag een Kamerbrief waarin het onderwerp aan bod komt.

Er wordt ook gewerkt aan grootschalige productie van beschermingsmiddelen in Nederland. Daarover zouden eind deze week spijkers met koppen geslagen moeten worden, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Intussen probeert de zorg creatieve manieren te bedenken om het tekort aan mondkapjes binnen de perken te houden. Zo worden er steeds meer gebruikte kapjes gesteriliseerd en opnieuw gebruikt. ,,Maar dat zouden nu natuurlijk niet de zaken moeten zijn waar zorgaanbieders hun energie aan besteden”, besluit Actiz-bestuurslid Helder.