Personeel Maastricht UMC+ hoorde alarm stroomstoring niet: twee patiënten ‘versneld overleden’

Bij een stroomstoring op een verpleegafdeling in de nacht van 29 op 30 april overleden twee coronapatiënten. De 76-jarige Sjeng Wolters en de 67-jarige John Magdelijns, beide uit Maastricht, kregen vermoedelijk te lang geen zuurstof toegediend. Nog twee andere patiënten werden getroffen, maar overleefden de stroomstoring.

De storing werd veroorzaakt door een aardlekautomaat die beveiligt tegen kortsluiting, hoge lekstroom en overbelasting. Daarop ging het alarm af. Via de monitor kon het geluid van het alarm niet worden gehoord.

Alarm

De stroom viel om 23.06 uur uit in een ruimte waar enkele patiënten lagen. Omdat de deur dicht was in verband met het verhoogde infectierisico, hoorde het personeel in andere ruimtes het alarm niet.

Via de videobeelden zag een patiëntenbewaker uiteindelijk dat één van de patiënten onrustig werd en alarmeerde de verpleegkundigen. Die was binnen een minuut in zijn kamer en constateerde dat de zogenoemde Optiflow - waarmee in korte tijd veel zuurstof wordt toegediend - was uitgevallen. ,,Deze zeer kritisch zieke patiënten konden niet zonder Optiflow overleven”, constateert Richard Dekhuijzen, voorzitter van de onderzoekscommissie en zelf longarts in het Radboud UMC in Nijmegen.

De verpleegkundige heeft de stekker eruit getrokken en in de muur gestoken. Daarop kon de zuurstof weer worden toegediend. Maar de patiënt had al vijf kwartier zonder medische hulp gelegen en overleed diezelfde nacht nog.

Slechte prognose

Ook een andere patiënt was van de Optiflow afhankelijk. De verpleegkundige ging direct bij hem kijken en constateerde hetzelfde probleem. Deze man overleed anderhalve dag later. ,,De prognose van deze patiënten was bijzonder slecht. We constateren dat het ziekenhuis daarover beter moet communiceren naar de patiënten zelf en hun naasten. We denken dat de stroomstoring zeer waarschijnlijk heeft geleid tot versneld overlijden", aldus Dekhuijzen. De commissie stelt dat er geen sprake was van menselijk falen. Zodra het signaal kwam dat de patiënt onrustig was, heeft de verpleging ingegrepen.

Hoewel het ziekenhuis in eerste instantie zei dat de vier getroffen patiënten op één kamer lagen, bleek later dat ze allemaal een eigen verblijf hadden. De stroom viel uit in een zuil waarop de zuurstofvoorziening was aangesloten voor alle vier de kamers en er was geen noodstroom op hun afdeling. Zo'n lokaal noodaggregaat is er alleen op de ic. Het personeel had niet direct door dat er een stroomstoring was en handelde daardoor te laat voor de twee overledenen.

Het Maastricht UMC+ moest zelf onderzoek doen naar de calamiteit en binnen acht weken verslag uitbrengen. Omdat er veel gesprekken nodig waren, heeft het resultaat iets langer op zich laten wachten.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Volledig scherm Twee patiënten overleden na een lokale stroomstoring, waardoor de zuurstoftoediening stopte. © ANP